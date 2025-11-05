El Nikkei acelera su caída hasta más del 4 % por las preocupaciones en torno a la IA

2 minutos

Tokio, 5 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, aceleró su caída hasta más del 4 % durante la primera mitad de las negociaciones de este miércoles y perdió los 50.000 puntos, arrastrado por la preocupación sobre una burbuja en la industria de la inteligencia artificial (IA).

Cuando restaban 50 minutos para el cierre del primer tramo, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, llegó a perder un 4,26 %, o 2.195,65 puntos, hasta los 49.301,55 enteros, rebajando la barrera psicológica de las 50.000 unidades por primera vez en siete sesiones.

Es la primera vez que el Nikkei pierde un acumulado de más de 2.000 puntos desde abril, cuando estallaron las preocupaciones por la agresiva política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, llegó a perder un 2,9 %, o 95,15 puntos, hasta 3.213,99 enteros.

El parqué tokiota abrió con pérdidas superiores al 2 %, contagiado por la jornada de pérdidas en Wall Street en medio de las previsiones de una corrección en los mercados tras el impulso que han estado dando las expectativas en torno a la IA.

La plaza nipona aceleró progresivamente su caída después de que los inversores optaran por recoger ganancias tras la racha de jornadas récord en el mercado bursátil local, con ventas especialmente significativas en el sector de los semiconductores, que venían beneficiándose de la tendencia.

El rendimiento destacado de las empresas del sector ha llevado precisamente al grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank a recuperar el puesto de segunda empresa de mayor capitalización local en la plaza nipona tras varios años de pérdidas.

La firma llegó a desplomarse hoy durante la primera mitad más de un 13 %.

Los fabricantes de equipos de análisis para la manufactura de chips también perdían terreno.

Advantest se dejaba más de un 9 %, Lasertec en torno a un 8 %, Tokyo Electron un 5,6 % y la empresa de electrónica Fujikura, más de un 9 %. EFE

