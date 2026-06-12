El Nikkei avanza un 2,81 % ante un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

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Tokio, 12 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, avanzó un 2,81 % este viernes, impulsado por el sector de los semiconductores y el optimismo de los inversores ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que pondría fin al conflicto en Oriente Medio y reabriría el estrecho de Ormuz.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.802,77 puntos, hasta situarse en los 66.020,04 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las empresas de la sección principal, las de mayor capitalización, también creció un 1,35 %, o 51,61 puntos, hasta 3.881,96 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado por las empresas tecnológicas y del sector de los semiconductores desde primera hora de la mañana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que la guerra con Irán «terminó hoy», mientras adelantaba que se había alcanzado un «gran acuerdo» de paz con Irán, pendiente de formalizarse.

Teherán, por su parte, avisó de que si bien la mayoría del texto está finalizado, todavía no se ha alcanzado una «conclusión final», y acusó a la Casa Blanca de cambiar constantemente sus posicionamientos.

En semiconductores, el fabricante japonés Disco se disparó un 14,09 %, mientras otras empresas del sector, como Advantest o Tokyo Electron hacían lo propio con avances del 8,54 % y 7,26 %, respectivamente.

Además, Kioxia, que fabrica chips de memoria, avanzó un 7,64 %, mientras la empresa tecnológica Lasertec creció un 9,45 %.

Toyota, por su parte, avanzó un 1,02 %, mientras su rival Nissan hizo lo propio con una subida del 2,55 %. Por su parte, el fabricante Honda se depreció un 1,16 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, subió un 1,54 %. EFE

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