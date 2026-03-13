El Nikkei baja alrededor del 1,5 % en medio de volatilidad de precios del crudo

Tokio, 13 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba casi un 1,50 % en la apertura de este viernes, después de que Irán dijera que el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial, debe permanecer cerrado.

Media hora después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía un 1,40 % o 756,29 puntos hasta situarse en 53.696,67 unidades. El Nikkei bajó un 1,04 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 0,51 % o 18,77 puntos, hasta situarse en 3.631,08 enteros.

El parqué tokiota se vio afectado por el repunte del precio del petróleo en medio de declaraciones de Irán de que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado y pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase el jueves que liberará parte de sus reservas estratégicas.

El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank bajaba más del 5 %, mientras el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, descendía casi un 1 %.

En semiconductores, la firma Advantest perdía casi un 3,50 %, mientras que Tokyo Electron y Disco hacían lo propio con descensos de un 3 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajaba más del 2 %, y su rival Honda se desplomaba por encima del 6 %.

En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries se reducía por encima del 2 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries descendía casi un 4 %. EFE

