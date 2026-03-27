El Nikkei baja un 0,43 % por las tecnológicas y la inestabilidad en Oriente Medio

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Tokio, 27 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró en rojo este viernes, cediendo un 0,43 % por la caída del sector de semiconductores y la prolongada inestabilidad en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que cumple cuatro semanas.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 230,58 puntos, hasta situarse en 53.373,07 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 0,19 %, o 6,89 puntos, hasta las 3.649,69 unidades.

El parqué tokiota siguió la tendencia de Wall Street, que cerró la sesión previa en rojo mientras los inversores siguen de cerca las noticias sobre las posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El sector que más perdió fue el de los semiconductores, siguiendo las bajadas en el mercado estadounidense por el temor a una desaceleración de la demanda de memoria.

La firma Advantest bajó un 3,9 %, Tokyo Electron un 3,06 %, y Disco un 1,42 %.

En lo referente a la electrónica y el entretenimiento, Sony cayó un 0,28 %, aunque la empresa de videojuegos Nintendo creció un 2,5 %. EFE

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