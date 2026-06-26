El Nikkei cae casi un 4 % a media sesión lastrado por la recogida de beneficios

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Tokio, 26 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 3,82 % al cierre de la media sesión de este viernes lastrado por la recogida de beneficios tras la histórica marca registrada en la víspera y por el retroceso de los semiconductores en Wall Street.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, descendía un 3,82 %, o 2.763,62 puntos, hasta los 69.602,72 enteros, después alcanzar un máximo histórico en la sesión previa.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también perdía un 1,26 %, o 50,75 puntos, hasta las 3.965,72 unidades.

El selectivo japonés llegó descender más de 2.200 enteros en las primeras horas de la sesión matutina, después de que el jueves anotara una subida de más del 4 %, ante el optimismo del sector tecnológico, tras unos resultados trimestrales de la empresa estadounidense Micron por encima de las expectativas.

Las ventas descendieron hasta situarse por debajo de los 70.000 enteros, siguiendo la tendencia marcada en Wall Street, con las acciones de inteligencia artificial (IA) y semiconductores protagonizando las mayores caídas, pese a las subidas registradas en las últimas jornadas.

En semiconductores, Advantest se desplomaba en torno al 9,36 %, mientras que Lasertec y Disco hacían lo propio, con caídas del 5,98 % y 7,49 % respectivamente.

Otras empresas del sector también registraban bajadas con Tokyo Electron cayendo un 3,24 % y Kioxia un 9,32 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se desplomaba en torno a un 12,25 %.

Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se depreciaba también un 3,14 %. EFE

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