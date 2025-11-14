El Nikkei cae cerca del 2 % tras la jornada negra en Wall Street por inquietud sobre tipos

Tokio, 14 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía cerca de un 2 % durante la segunda mitad de la sesión de este viernes, tras la peor jornada en un mes en Wall Street por la renovada incertidumbre sobre los recortes de tipos en Estados Unidos tras la reapertura del Gobierno federal.

Cuando restaban dos horas de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, caía un 1,75 %, u 897,61 puntos, y se movía en 50.384,22 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedía un 0,93 % ó 31,51 puntos, hasta situarse en 3.350,21 unidades.

El parqué tokiota abrió la sesión a la baja y en los primeros compases llegó a dejarse hasta un 2 %, antes de recortar ciertas pérdidas, contagiada por el retroceso en Wall Street, que anotó su peor sesión en un mes ante las expectativas de que el desbloqueo del Ejecutivo federal ralentiza los recortes de tipos de la Fed.

La plaza nipona llegó al descanso con un retroceso más moderado, de entorno al 1,2 %, pero volvió a acelerar la caída en la segunda mitad, después de que las inquietudes llevaran al yen a revalorizarse con el dólar, hasta la franja media-baja de las 154 unidades, una tendencia que perjudica a los exportadores japoneses.

Las pérdidas eran generalizadas entre las empresas más negociadas, donde el conglomerado de telecomunicaciones e inversión Softbank, segundo valor de mayor capitalización local, aglutinaba el mayor volumen de operaciones y se desplomaba más de un 6 %.

Le seguían por transacciones la empresa de electrónica Fujikura, que perdía también más de un 6 %, y los fabricantes de equipos de análisis para la manufactura de semiconductores Advantest y Lasertec, que retrocedía más de un 5,5 % y más de un 3,3 %, respectivamente. EFE

