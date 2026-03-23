El Nikkei cae hasta el 3,48 % ante la escalada de tensiones en Oriente Medio

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Tokio, 23 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 3,48 % al cierre de la jornada de este lunes, lastrado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un alza en los precios del petróleo.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado nipón, descendió 1.857,04 puntos durante la sesión, hasta situarse en 51.515,49 enteros al cierre, su nivel más bajo en dos meses y medio.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 3,41 %, o 122,96 puntos, hasta situarse en 3.486,44 unidades.

El parqué tokiota cerró con pérdidas generalizadas tras la escalada de las tensiones en Oriente Medio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

La proximidad del vencimiento del ultimátum, fijado para la mañana de este martes, intensificó las ventas en una sesión donde el Nikkei llegó a bajar cerca del 5 % intradía, lastrado por las caídas en semiconductores, transporte marítimo y el sector bancario.

La situación ha provocado un alza en el precio del crudo Brent, que se mantiene cerca de los 113 dólares, un nivel especialmente sensible para Japón, que importa alrededor de un 90 % de su petróleo de Oriente Medio.

El sector tecnológico y de los semiconductores, vinculado a los activos de riesgo, fue uno de los más castigados, con la firma Advantest desplomándose un 5,21 %, Disco un 6,15 % y Tokyo Electron bajando un 2,62 %. EFE

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