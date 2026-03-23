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El Nikkei cae más del 3,5 % en la apertura ante la escalada del conflicto en Oriente Medio

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Tokio, 23 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba más del 3,50 % en la apertura de este lunes, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio y las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, si Washington ataca centrales eléctricas iraníes.

Media hora después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía un 3,58 % o 1.908,66 puntos hasta situarse en 51.463,87 unidades. El Nikkei perdió un 3,38 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 3,67 % o 132,32 puntos, hasta situarse en 3.477,08 enteros. EFE

tko-rvb/sbb

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