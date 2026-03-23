El Nikkei cae más del 3,5 % en la apertura ante la escalada del conflicto en Oriente Medio

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Tokio, 23 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba más del 3,50 % en la apertura de este lunes, ante la intensificación del conflicto en Oriente Medio y las amenazas de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, si Washington ataca centrales eléctricas iraníes.

Media hora después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdía un 3,58 % o 1.908,66 puntos hasta situarse en 51.463,87 unidades. El Nikkei perdió un 3,38 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se reducía un 3,67 % o 132,32 puntos, hasta situarse en 3.477,08 enteros.

El descenso en el parqué tokiota se produce después de que Irán dijera la víspera que está dispuesto a cerrar «completamente» el estrecho de Ormuz, vía clave del transporte de crudo, en respuesta al ultimátum de Trump, que dio 48 horas a Teherán para abrirlo al tráfico amenzando que, de lo contrario, podría ordenar ataques a las plantas eléctricas iraníes.

El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank bajaba más del 3 %, mientras el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se desplomaba casi un 5 %.

En semiconductores, la firma Advantest perdía cerca del 5 %, mientras que Tokyo Electron y Disco hacían lo propio con descensos alrededor del 2 % y 6 %, respectivamente.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, descendía por encima del 2 %, y su rival Honda se reducía al mismo nivel.

En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries bajaba más del 5 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries se hundía por encima del 7 %. EFE

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