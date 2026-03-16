El Nikkei cae un 0,13 % y encadena su tercer cierre en rojo por el alza del petróleo

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Tokio, 16 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,13 % este lunes, encadenando tres días consecutivos en rojo por el alza en los precios del petróleo en medio de la continuación del conflicto en Oriente Medio, que está afectando al suministro global de combustible.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 68,46 puntos, hasta situarse en 53.751,15 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también cerró en rojo, al caer un 0,5 %, o 18,3 puntos, hasta situarse en 3.610,73 unidades.

El parqué tokiota se vio afectado por la volatilidad de la última semana del precio del barril del petróleo brent, de referencia en Europa, que osciló más de un 30 % y que superó de nuevo la barrera de los cien dólares, en el marco de los acontecimientos en Oriente Medio por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE

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