EL Nikkei cae un 1,06 % por el temor a que China prohíba exportar tierras raras a Japón

2 minutos

Tokio, 7 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,06 % este miércoles por los temores a que la prohibición por parte de China a las exportaciones de productos de uso dual a Japón incluya también las tierras raras, claves para sectores como el del automóvil o la defensa.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cedió 556,1 puntos, hasta ubicarse en 51.961,98 enteros, rompiendo la racha alcista de los últimos dos días.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 0,77 %, o 27,1 puntos, hasta situarse en 3.511,34 unidades.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró este miércoles que las autoridades todavía están estudiando si la prohibición, anunciada la víspera por el Ministerio de Comercio chino, incluye a las tierras raras, en un contexto de tensión diplomática creciente entre Pekín y Tokio a cuenta de Taiwán.

Las pérdidas fueron generalizadas entre las principales empresas del parqué, especialmente en los sectores del automóvil y la electrónica, que estarían entre los más afectados.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, bajó un 2,74 %, mientras que su rival Honda perdió un 2,14 %.

El gigante de la electrónica y el entretenimiento Sony cedió un 3,28 %, y la empresa de videojuegos Nintendo un 4,65 %.

En la sección principal, 885 empresas subieron frente a 666 que bajaron, mientras que 53 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 6,42 billones de yenes (unos 35.102 millones de euros). EFE

jdg/