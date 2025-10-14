El Nikkei cae un 1,58 % en la apertura tras desmoronarse la coalición gobernante en Japón

Tokio, 14 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,58 % en la apertura de este martes, primer día de negociación tras desmoronarse la coalición entre el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y la formación Komeito, a raíz de la elección de Sanae Takaichi como líder del PLD.

Transcurridos los primeros 15 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajaba 760,25 puntos, y se movía en 47.328,55 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, retrocedía un 1,18 % ó 37,66 puntos, y se situaba en 3.159,93 unidades.

El parqué tokiota, que había permanecido cerrado el lunes por festivo, respondió así al anuncio el pasado viernes de la decisión de la formación budista Komeito, socio desde hacía 26 años del PLD, de abandonar la coalición tras la victoria de la ultraconservadora Takaichi en las primarias del pasado día 4.

La directiva de Komeito había expresado su preferencia por un perfil más moderado que el de Takaichi, conocida por sus opiniones revisionistas sobre el pasado militarista de Japón y su postura favorable a la flexibilización monetaria.

El desmorone de la coalición gobernante dificultará que Takaichi se convierta en la nueva primera ministra del país en la votación de confirmación prevista para finales de mes, dado que el PLD no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras y la oposición ya se está coordinando para dar su apoyo a Yuichiro Tamaki, líder del Partido Democrático Popular (PDP) y figura clave en los apoyos al saliente primer ministro, Shigeru Ishiba, en su gobierno en minoría.

Las empresas más negociadas en el arranque cosechaban resultados mixtos. El grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, que aglutinaba el mayor volumen de operaciones, perdía un 1,3 %, mientras que el principal fabricante de memorias flash del país, Kioxia, subía alrededor de un 3,6 %.

Entre las dos empresas de mayor capitalización, la firma automovilística Toyota perdía un 1,5 % y el banco Mitsubishi UFJ retrocedía un 1,2 %. EFE

