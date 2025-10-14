El Nikkei cae un 2,58 % por la inestabilidad política en Japón y nuevos aranceles a China

Tokio, 14 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2,58 % este martes debido a la preocupación de los inversores por la inestabilidad política en Japón tras la ruptura de la coalición gobernante, así como los nuevos aranceles y amenazas comerciales de Estados Unidos contra China.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 1.241,48 puntos y cerró en 46.847,32 entero, tras haber llegado a desplomarse hasta un 3,6 %.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,99 % ó 63,60 puntos, hasta situarse en 3.133,99 unidades. EFE

