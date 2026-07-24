El Nikkei cae un 2,73 % lastrado por las tecnológicas y la incertidumbre en Oriente Medio

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Tokio, 24 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2,73 % este viernes, lastrado por las empresas del sector de la inteligencia artificial (IA) y el aumento de los precios del petróleo por la guerra en Oriente Medio, así como los nuevos aranceles de Estados Unidos.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 1.811,45 puntos, hasta situarse en 64.611,15 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,05 %, o 42,57 puntos, hasta 4.011,31 unidades.

Las firmas de semiconductores, que se han beneficiado del entusiasmo por la IA, fueron algunas de las más castigadas en Tokio, reflejando el desplome en Corea del Sur del índice Kospi, con gran peso de las firmas de chips.

El fabricante de memorias japonés Kioxia se desplomó un 9,49 %, y Disco, que fabrica equipos para la producción de semiconductores, cayó un 12,27 %.

Otras firmas del sector como Advantest (-6,02 %) o Tokyo Electron (-4,99 %) también cedieron.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA, perdió un 7,06 %.

Las caídas se contagiaron al sector del automóvil, y el fabricante de vehículos Toyota perdió un 1,8 %. Sus rivales Honda y Nissan se dejaron un 1,95 % y un 3,04 %, respectivamente.

Las firmas del sector de la maquinaria y la defensa lograron leves avances. Mitsubishi Heavy Industries subió un 0,38 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries avanzó un 0,16 %.

Además, el principal banco japonés, MUFG, creció un 0,11 %, aunque su rival SMBC cedió un 0,08 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony perdió un 1,04 %, y la empresa de videojuegos Nintendo bajó un 0,46 %. EFE

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