El Nikkei cae un 2 % en la apertura arrastrado por el empeoramiento del empleo en EE.UU.

2 minutos

Tokio, 7 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 2 % en la apertura de la sesión de este viernes, arrastrado por la caída de Wall Street debido al empeoramiento de la situación del empleo en Estados Unidos.

Transcurrida la primera hora de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, caía un 2 % o 974,84 puntos, y se situaba en 49.908,84 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 0,73 %, 24,1 puntos, y se movía en 3,289.84 unidades.

El parqué tokiota abrió con una tendencia claramente a la baja y aceleró su caída en el primer cuarto de hora, para continuar descendiendo rápidamente a lo largo de la mañana, contagiado por la jornada de pérdidas en el parqué neoyorquino.

Wall Street cerró la pasada jornada en rojo, tras la publicación de un informe de una consultora especializada en empleo a falta de cifras oficiales, que indicó que los anuncios de despidos en EE.UU. se dispararon a más de 150.000 en el mes de octubre, la cifra mensual más alta desde 2003 y un aumento casi del triple respecto a septiembre.

Empresas relacionadas con la inteligencia artificial se vieron particularmente afectadas por las pérdidas en la plaza nipona, como Adtest con una caída del 6,93 % a la apertura, o el grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank con una bajada del 8,26 %. Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, subió un modesto 0,58 % en contra de la tendencia general. EFE

