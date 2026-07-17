El Nikkei cae un 3,5 % a la apertura por la bajada de las tecnológicas

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Tokio, 17 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba un 3,5 % en la apertura de la sesión de este viernes, lastrado por la caída de las tecnológicas y las empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota, caía 2.339,92 puntos, hasta los 64.495,62 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía por su parte un 1,52 %, o 61,08 puntos, hasta las 3.967,71 unidades.

Las bajadas en el parqué tokiota afectaron especialmente a las compañías vinculadas con el sector de los semiconductores y de la IA, siguiendo al cierre en rojo la víspera en Wall Street por la caída de las acciones tecnológicas.

El referente japonés de memorias Kioxia se desplomaba un 16 %, mientras que el fabricante de cables eléctricos para centros de datos Fujikura hacía lo propio con un 5,44 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, bajaba un 7,85 %. En el sector de los semiconductores, Advantest se depreciaba un 7,64 %, Tokyo Electron, un 8,08 %; y Disco, un 8,46 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, que esta semana se convirtió en la empresa de mayor capitalización bursátil tras desbancar al fabricante automovilístico Toyota, registraba una caída del 2,89 %.

En el sector automovilístico, el fabricante Toyota se mantenía prácticamente plano, mientras que Nissan bajaba un 0,3 % y Honda un 0,64 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba un 1,16 %, la empresa de videojuegos Nintendo crecía un 3,22 % y Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, subía un 2,05 %. EFE

daa/rrt