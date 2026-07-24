El Nikkei cae un 3 % a la apertura tras el anuncio de nuevos aranceles de EE.UU.

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Tokio, 24 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 3 % en la apertura de la sesión de este viernes, lastrado por la caída de las tecnológicas, después de que la Administración de Donald Trump anunciara un nuevo paquete de sanciones contra decenas de socios comerciales, incluido Japón.

Transcurrida la primera hora y media de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota, caía 1.992,6 puntos, hasta los 64.430 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía por su parte un 1,2 %, o 48,75 puntos, hasta las 4.005,13 unidades.

Las bajadas en el parqué tokiota afectaron principalmente a las empresas tecnológicas y relacionadas con el sector de los semiconductores y la IA, siguiendo la tendencia en Wall Street, que cerró en rojo la víspera.

La tendencia a la baja tiene lugar horas después de que Washington anunciara un nuevo paquete de gravámenes de entre el 10 y el 12,5 % que entrarán en vigor este viernes, en el marco de su guerra comercial y después de que los tribunales frenaran parte de sus anteriores tarifas.

En el sector de los semiconductores, Disco se desplomaba un 14,25 %, Advantest se depreciaba un 6,66 %; y Tokyo Electron, un 5,54 %.

Mientras, el referente japonés de memorias Kioxia caía un 4,49 %, y el fabricante de cables eléctricos para centros de datos Fujikura hacía lo propio con un 2,56 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, bajaba un 7,62 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, la empresa de mayor capitalización bursátil tras desbancar al fabricante automovilístico Toyota, registraba una caída del 0,64 %.

En el sector del automóvil, el fabricante Toyota descendía un 2,2 %, mientras que Nissan bajaba un 2,92 % y Honda un 1,76 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony bajaba un 1,97 %, la empresa de videojuegos Nintendo caía un 0,61 % y Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, descendía un 0,70 %. EFE

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