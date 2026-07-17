El Nikkei cae un 4,03 % al cierre lastrado por las tecnológicas

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Tokio, 17 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 4,03 % al cierre de la sesión de este viernes, lastrado por el desplome del 16,1 % de Kioxia y las bajadas de otras compañías tecnológicas, ante los temores a una burbuja en el sector de la inteligencia artificial (IA).

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, cayó 2.694,42 puntos, hasta situarse en 64.141,12 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también bajó un 2,72 %, o 109,58 puntos, hasta los 3.919,21 enteros.

Las bajadas en el parqué tokiota afectaron especialmente a las compañías vinculadas con el sector de los semiconductores y de la IA, siguiendo al cierre en rojo la víspera en Wall Street por la caída de las acciones tecnológicas.

El referente japonés de memorias Kioxia se desplomó un 16,1 %, alcanzando su límite inferior diario en las negociaciones, tras caer un 15,03 % la víspera.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, cayó un 9,01 %.

En el sector de los semiconductores, Advantest se depreció un 7,2 %; Tokyo Electron, un 8,17 %; y Disco, un 8,23 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, que esta semana se convirtió en la empresa de mayor capitalización bursátil tras desbancar al fabricante automovilístico Toyota, registró una caída del 4,3 %.

En el sector automovilístico, el fabricante Toyota cerró con una bajada del 0,33 %, mientras que Nissan se mantuvo prácticamente plano y Honda cayó un 1,48 %.

La empresa de videojuegos Nintendo creció un 3,02 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumó un 0,93 %. Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, cerró plano. EFE

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