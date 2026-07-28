El Nikkei cae un 4 % en la apertura, por las pérdidas en el sector tecnológico

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Tokio, 28 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, caía un 4 % en la apertura de la sesión de este viernes, lastrado por las caídas de las acciones tecnológicas y al seguir la tendencia en el mercado bursátil estadounidense.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, descendía 2.600,43 puntos, hasta los 62.330,76 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, registraba una caída del 2,62 %, ó 106,38 puntos, hasta las 3.959,59 unidades. EFE

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