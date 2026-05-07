El Nikkei continúa al alza y crece por encima del 5 % en la media sesión

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Tokio, 7 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, mantuvo sus fuertes subidas este jueves y crecía por encima del 5 % en el descanso de la media sesión, encadenando nuevos máximos intradía gracias a las tecnológicas y al optimismo por el curso de las negociaciones entre Washington e Irán.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 5,72 %, o 3.402,75 puntos, hasta ubicarse en 62.915,87 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 3,35 %, o 124,91 puntos, hasta 3.853,64 enteros.

Las subidas estuvieron lideradas por las firmas tecnológicas, que se beneficiaron de unos buenos datos en el mercado estadounidense durante el descanso en Japón por las vacaciones de la Semana Dorada.

En el sector de los semiconductores, Advantest crecía un 7,86 %, mientras que Tokyo Electron sumaba un 8,89 %.

Además, el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se disparaba un 16,45 %.

En automóviles, el fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía un 0,7 %, y su rival Honda crecía casi un 0,1 %, tras arrancar la sesión a la baja.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony avanzaba además un 0,22 %, aunque la empresa de videojuegos Nintendo caía un 1,93 %. EFE

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