El Nikkei crece un 5,41 % en la media sesión y se acerca a la barrera de los 70.000 puntos

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Tokio, 15 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, crecía un 5,41 % en el descanso de la media sesión de este lunes, impulsado por la noticia del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y cada vez más cerca de alcanzar la barrera de los 70.000 puntos.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 3.573,6 puntos, hasta ubicarse en 69.593,64 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 3,62 %, o 140,38 puntos, hasta 4.022,34 enteros.

Ambos índices superaron este lunes sus máximos intradía, gracias al optimismo de los inversores tras el anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. EFE

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