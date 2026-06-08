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El Nikkei extiende sus pérdidas y se desploma casi un 4 % por las tecnológicas

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Tokio, 8 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, extendía sus pérdidas en la media sesión de este lunes y se desplomaba cerca de un 4 %, lastrado por el sector tecnológico ante las expectativas de una nueva subida de los tipos de interés en Estados Unidos.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, se dejaba un 3,83 %, o 2.547,72 puntos, hasta 64.040,4 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajaba un 2,66 %, o 104,98 puntos, hasta 3.844,11 unidades. EFE

jdg/rrt

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