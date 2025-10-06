El Nikkei japonés supera por primera vez los 47.000 puntos tras la victoria de Takaichi

(Corrige lead. Bien: este lunes)

Tokio, 6 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió este lunes al alza y superó por primera vez la barrera de los 47.000 puntos, tras la victoria el sábado en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) de la conservadora Sanae Takaichi.

Veinte minutos después de la apertura de la Bolsa, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 4,01 % ó 1.833,65 puntos, hasta ubicarse en los 47.603,15 enteros.

El selectivo llegó a tocar los 47.734,04 puntos, un nuevo máximo intradía, mientras el Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 2,59 % , ó 81,06 puntos, y se situaba en 3.2010,23 enteros. EFE

