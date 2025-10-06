El Nikkei japonés supera por primera vez los 47.000 puntos tras la victoria de Takaichi

2 minutos

Tokio, 6 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió este lunes al alza y superó por primera vez la barrera de los 47.000 puntos, tras la victoria el sábado en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) de la conservadora Sanae Takaichi.

Veinte minutos después de la apertura de la Bolsa, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, acumulaba un ascenso del 4,01 % ó 1.833,65 puntos, hasta ubicarse en los 47.603,15 enteros.

El selectivo llegó a tocar los 47.734,04 puntos, un nuevo máximo intradía, mientras el Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 2,59 % , ó 81,06 puntos, y se situaba en 3.2010,23 enteros.

Takaichi, heredera de las posturas conservadoras del ex primer ministro Shinzo Abe, es la primera mujer en liderar el PLD y va camino de convertirse en la primera mandataria de Japón.

Los inversores reaccionaron con optimismo a su victoria en las primarias, ya que la candidata es favorable a aumentar el gasto y reducir impuestos para estimular la economía.

El yen japonés, además, bajó hasta los 149 frente al dólar, y a los 175 frente al euro, un nuevo mínimo histórico, contribuyendo a las ganancias en la Bolsa de Tokio.

Entre las mayores beneficiadas están las empresas de semiconductores Advantest, que sube un 8,54 %, y Tokyo Electron, que lo hace un 5,12 %.

Mientras, caen entidades financieras como Sumitomo Mitsui Financial Group (-1,14 %) y Mitsubishi UFJ Financial Group (-1,66 %). EFE

