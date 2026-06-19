El Nikkei marca un nuevo récord histórico por segundo día consecutivo

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Tokio, 19 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este viernes un 0,28 % y marcó un nuevo máximo histórico por segundo día consecutivo, en medio de las informaciones sobre el aplazamiento de la reunión en Suiza entre Estados Unidos e Irán y los dos mediadores para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió 196,57 puntos hasta los 71.250,06 enteros, marcando un nuevo máximo al cierre por segundo día consecutivo.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cayó por su parte un 0,74 %, o 30,08 puntos, hasta las 4.038,10 unidades.

Tras la firma del memorando entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, la Casa Blanca aludió a problemas logísticos para posponer la reunión prevista este viernes en Suiza de la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, con los negociadores de Teherán.

La firma del sector de los semiconductores Advantest subió un 4,75 %, mientras que Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), se disparó un 15,69 % tras elevar la víspera sus previsiones de beneficio operativo anual.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, cayó por su parte un 1,08 %.

El sector del automóvil también experimentó pérdidas y el fabricante de vehículos Toyota acabó cediendo un 0,61 %, Honda hizo lo propio con un 0,11 % y Nissan se desplomó un 4,43 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cedió un 3,38 %, y el gigante de la maquinaria y la defensa Kawasaki Heavy Industries subió un 0,98 %; mientras que Mitsubishi Heavy Industries bajó un 1,29 %. EFE

daa/ah