El Nikkei modera sus caídas y baja un 1,35 % tras los ataques a Irán

1 minuto

Tokio, 2 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, moderó este lunes sus caídas y cerró con una bajada del 1,35 %, después de desplomarse más de un 2 % durante su primera sesión tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que este fin de semana acabaron con la vida del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restó 793,03 puntos, hasta situarse en 58.057,24 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 1,02 %, o 40,26 puntos, hasta 3.898,42 unidades. EFE

