The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Nikkei renueva su máximo intradía subiendo más del 4,5 % tras la victoria de Takaichi

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tokio, 6 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, renovó este lunes su máximo intradía y alcanzó los 47.873,4 puntos tras subir más de 2.000 enteros, espoleado por el optimismo de los inversores ante la victoria de la conservadora Sanae Takaichi en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

A media sesión, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía algo más de un 4,5 %, unos 2.076 puntos, hasta los 47.846 enteros.

Mientras, el índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 2,9 %, 90,83 puntos más, hasta los 3.222 puntos.

Ambos selectivos iban camino de su mejor cierre, impulsados por la victoria el sábado de la que previsiblemente se convertirá en la primera mujer al frente del Gobierno japonés.

Takaichi, favorable a aumentar el gasto y bajar los impuestos para espolear la economía, se hizo con el liderazgo del partido gobernante pese a que la mayoría de los sondeos apuntaban al joven ministro de Agricultura japonés, Shinjiro Koizumi, como probable ganador de las primarias.

Más del 90 % de las compañías incluidas en el Nikkei subían este lunes, mientras que las empresas del sector de las exportaciones se beneficiaban de una nueva depreciación del yen frente al dólar, que a media sesión se ubicaba en el terreno de los 149.

Algunas de las más beneficiadas eran las empresas de semiconductores, como Advantest, que crecía un 12,81 %, o las de defensa, como IHI, que subía un 11,5 %.

Por otro lado, los expertos esperan que las políticas fiscales de Takaichi lleven al Banco de Japón (BoJ) a retrasar sus esperadas subidas de tipos, haciendo que empresas financieras como Sumitomo Mitsui (-0,4 %) o Mitsubishi UFJ (-1,06 %) cayeran ligeramente.EFE

jdg/pav/rrt

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR