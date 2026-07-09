El Nikkei repunta más del 2% gracias a tecnológicas pese a renovadas tensiones en Irán

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Tokio, 9 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntaba por encima del 2 % en la sesión de este jueves, impulsado por los valores tecnológicos, a pesar de las renovadas tensiones en Oriente Medio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por concluido el alto el fuego con Irán.

Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado tokiota, crecía un 2,2 %, o 1.472,14 puntos, hasta los 68.291,19 enteros. En la sesión anterior, el Nikkei cayó un 2,11 %.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, aumentaba un 0,38 %, o 15,15 puntos, hasta las 4.021,58 unidades.

En el sector de los semiconductores, Advantest subía un 6,97 %, Tokyo Electron, un 4,84 %; y Disco, un 4,24 %.

El referente japonés de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD) Kioxia se disparaba un 8,46 %, mientras que el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, crecía un 2,34 %.

No obstante, el fabricante de automóviles Toyota caía un 2,25 % y su rival Nissan hizo lo propio con un 2,36 %, mientras que Honda descendía un 1,9 %. EFE

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