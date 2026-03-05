El Nikkei repunta un 1,9 % impulsado por la tecnología pese al conflicto en Oriente Medio

1 minuto

Tokio, 5 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 1,9 % este jueves, impulsado por el sector de los semiconductores y a pesar de la escalada del conflicto en Oriente Medio, que llevó al indicador a cerrar las últimas tres sesiones en rojo.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.032,52 puntos, hasta ubicarse en 55.278,06 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un idéntico 1,9 %, o 69 puntos, hasta situarse en 3.702,67 unidades. EFE

