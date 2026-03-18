El Nikkei repunta un 2,23 % impulsado por los semiconductores y las navieras

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Tokio, 18 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 2,23 % en el descanso de la media sesión de este miércoles, impulsado por el auge de los semiconductores y el sector naviero en medio de la incertidumbre por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.198,05 puntos, un 2,23 %, hasta ubicarse en 54.898,44 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, también subía un 2,15 %, o 77,99 puntos, hasta situarse en 3.705,06 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado por la tendencia de Wall Street en las acciones relacionadas con los semiconductores y las navieras japonesas. La Bolsa japonesa ha caído en las cuatro sesiones previas por la incertidumbre ante el conflicto de Oriente Medio.

El sector naviero japonés impulsó gran parte de la sesión matutina ante las expectativas de los inversores de que la situación en Ormuz lleve a un aumento en los precios del transporte de mercancías.

Al cierre de media sesión la naviera Mitsui O.S.K. Lines se disparaba un 12,11 %, Nippon Yusen crecía un 4,21 % y Kawasaki Kisen Kaisha subía un 3,38 %. Mientras, la energética TEPCO se revalorizaba hasta un notable 16,30 %.

El sector de los semiconductores también protagonizó alzas generalizadas con la firma Advantest subiendo un 5,20 %, Tokyo Electron con un 2,55 %, y Disco con un 3,70 %.

El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, también cerró en verde en el descanso con una subida del 5,39 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, subía un 2,54 %, y sus competidores SMBC y Mizuho hacían lo propio con un 2,36 % y un 3,15 % respectivamente. EFE

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