El Nikkei repunta un 2,88 % tras su desplome del lunes por la guerra en Oriente Medio

1 minuto

Tokio, 10 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, repuntó un 2,88 % este martes, espoleado por la bajada en los precios del crudo y el cierre en verde de Wall Street, y recuperando parte de las fuertes caídas de la sesión previa, en la que se desplomó más de un 5 %.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.519,67 puntos, hasta situarse en 54.248,39 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzó un 2,47 %, u 88,44 puntos, hasta situarse en 3.664,28 enteros. EFE

