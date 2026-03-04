El Nikkei se desploma casi un 4 % por la incertidumbre energética ante la escalada bélica

1 minuto

Tokio, 4 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomaba cerca de un 4 % en el descanso de la media sesión de este miércoles, lastrado por el posible impacto en el suministro energético de la escalada del conflicto en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos e Israel.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 2.188,94 puntos, un 3,89 %, hasta ubicarse en 54.090,11 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, caía además un 4,25 %, o 160,21 puntos, hasta situarse en 3.611,96 unidades. EFE

jdg/rrt