El Nikkei se desploma hasta un 3,6 % por inestabilidad política y nuevos aranceles a China

Tokio, 14 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó puntualmente hasta un 3,6 % durante la segunda mitad de la negociación de este martes, por la inestabilidad política tras la ruptura de la coalición gobernante en Japón y los aranceles adicionales de Estados Unidos contra China.

Cuando restaba hora y cuarto de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, caía un 2,78 % o 1.335,96 puntos y se movía en 46.752,84 enteros, tras haber llegado a desplomarse hasta un 3,6 % minutos antes.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdía un 2,26 % o 72,24 puntos, hasta situarse en 3.125,35 unidades.

El parqué tokiota, que había permanecido cerrado el lunes por festivo, abrió con pérdidas superiores al 1,5 % en respuesta al anuncio el viernes de la decisión de la formación budista Komeito, socio desde hacía 26 años del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), de abandonar la coalición tras la victoria de la ultraconservadora Takaichi en las primarias del pasado día 4.

El desmorone de la coalición gobernante dificultará que Takaichi se convierta en la nueva primera ministra del país si la oposición se coordina para presentar una alternativa, lo que ha generado incertidumbre sobre la capacidad de la nueva Administración para implementar políticas y un esperado retraso en la inversión en sectores de crecimiento que podría lastrar al mercado.

La plaza nipona consiguió recortar pérdidas y cayó de forma moderada en el primer tramo, pero el desplome se aceleró en la segunda mitad tras la entrada en vigor de nuevos aranceles a China y una caída de los futuros por los gravámenes adicionales del 100 % anunciados por el presidente Donald Trump el fin de semana. EFE

