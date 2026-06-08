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El Nikkei se desploma más de un 3 % por las tecnológicas siguiendo la tendencia en EE.UU.

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Tokio, 8 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomaba más de un 3 % en la apertura de este lunes por las caídas en el sector tecnológico y de semiconductores, siguiendo la tendencia del mercado estadounidense por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés.

Pasados los primeros 47 minutos de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cedía 2.272,29 puntos, hasta 64.315,83 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejaba un 2,23 %, u 88,12 puntos, hasta 3.860,97 unidades. EFE

jdg/daa/nvm

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