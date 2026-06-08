El Nikkei se desploma más de un 3 % por las tecnológicas siguiendo la tendencia en EE.UU.

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Tokio, 8 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomaba más de un 3 % en la apertura de este lunes por las caídas en el sector tecnológico y de semiconductores, siguiendo la tendencia del mercado estadounidense por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés.

Pasados los primeros 47 minutos de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cedía 2.272,29 puntos, hasta 64.315,83 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejaba un 2,23 %, u 88,12 puntos, hasta 3.860,97 unidades.

En el sector de semiconductores, Tokyo Electron caía más de un 5,4 %, Advantest se dejaba un 5,1 % y Disco se hundía un 6,2 %.

Además, Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, descendía un 6,1 %. El gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se desplomaba un 7,7 %.

En automóviles, el fabricante Toyota bajaba un 0,1 %, Honda un 0,2 % y Nissan un 1,5 %.

Además, el principal banco japonés, MUFG, caía un 1,1 %; el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba un 1,2 %; y Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, subía un 0,1 %. EFE

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