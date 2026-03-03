El Nikkei se desploma un 3,06 % ante la escalada del conflicto en Oriente Medio

Tokio, 3 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se desplomó este martes un 3,06 % ante la preocupación por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en los precios del petróleo.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restó 1.778,19 puntos, hasta ubicarse en 56.279,05 enteros, en la que supone su mayor caída desde el comienzo del año.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó además un 3,24 %, o 126,25 puntos, hasta situarse en 3.772,17 unidades.

Las caídas fueron generalizadas entre las principales empresas del país, incluidas las del sector de la defensa y las navieras, que había registrado fuertes subidas en la sesión previa.

El gigante de la defensa Mitsubishi Heavy Industries cedió un 5,26 % y su rival Kawasaki Heavy Industries bajó un 5,93 %.

Entre las principales navieras japonesas, Mitsui O.S.K. Lines cayó un 0,71 %, Nippon Yusen un 0,82 % y Kawasaki Kisen un 3,38 %, después de que el Gobierno nipón ordenase a las empresas de transporte marítimo del país suspender las entradas de buques al golfo Pérsico ante la escalada del conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se desplomó un 6,14 %, y su rival Honda cayó un 3,99 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se dejó además un 1,6 %, mientras el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cayó un 6,26 %. EFE

