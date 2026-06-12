El Nikkei se dispara más de un 3 % en la apertura por el posible pacto entre Irán y EE.UU.

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Tokio, 12 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó más de un 3 % en la apertura de este viernes, impulsado por el sector tecnológico y en medio de las informaciones sobre un posible pacto entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Transcurridos los primeros 15 minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 3,56 %, o 2.283,75 puntos, hasta 66.501,02 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba un 1,85 %, o 70,72 puntos, hasta ubicarse en 3.901,07 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado por las empresas tecnológicas y del sector de los semiconductores, siguiendo la tendencia de Wall Street, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que ha alcanzado un «gran acuerdo» de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa.

Teherán, por su parte, avisó de que si bien la mayoría del texto está finalizado, todavía no se ha alcanzado una «conclusión final», y acusó a la Casa Blanca de cambiar constantemente sus posicionamientos.

Advantest, que fabrica equipos para realizar pruebas de semiconductores, crecía más de un 8 % en la apertura de este viernes en Tokio. Otras empresas del sector, como Tokyo Electron o Disco, registraban avances superiores al 9 %.

Además, Kioxia, que fabrica chips de memoria, subía más de un 5 %, y superó brevemente al fabricante de vehículos Toyota como la empresa de mayor capitalización del mercado japonés tras alcanzar los 44 billones de yenes (unos 237.000 millones de euros) de capitalización bursátil.

Toyota, por su parte, crecía más de un 1 %, mientras sus rivales Honda y Nissan avanzaban alrededor de un 0,1 % y un 2,9 %, respectivamente.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, subía más de un 3,5 %. EFE

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