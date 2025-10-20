El Nikkei se dispara un 2,46 % gracias a Wall Street y la cercanía de un acuerdo político

2 minutos

Tokio, 20 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,46 % en la apertura de este lunes, aupado por los buenos resultados en Wall Street y la cercanía de un acuerdo de coalición entre el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) y el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin).

Transcurridos los primeros 40 minutos de negociación, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.169,78 puntos, y se movía en 48.751,93 enteros, cerca de su máximo intradía.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,87 % ó 59,2 puntos, y se situaba en 3.229,64 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado en parte por los buenos resultados de bancos regionales en Estados Unidos, que contribuyeron a aliviar los temores por la solvencia de las instituciones financieras regionales de la primera economía del mundo.

Empresas como Mitsubishi UFJ Financial Group, que subía un 1,75 % en la apertura, o Mizuho Financial Group, que crecía un 3,61 %, se beneficiaron de la mejora en los ánimos de los inversores.

Además, la cercanía de un esperado acuerdo entre el gobernante PLD e Ishin, que podría llegar este mismo lunes, para convertir a la conservadora Sanae Takaichi en la nueva primera ministra de Japón ayudaron a despejar la incertidumbre política, contribuyendo a las subidas de empresas como Fast Retailing, la matriz de Uniqlo (3,28 %) o la firma de semiconductores Tokyo Electron (3,36 %).

El gigante automovilístico Toyota, por su parte, sumaba un 1,87 % en la apertura, mientras que empresas como Sony o Nintendo también crecían, un 1,53 y un 3,1 %, respectivamente. EFE

jdg/rrt