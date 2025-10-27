El Nikkei se dispara un 2,46 % y supera los 50.000 puntos ante posible pacto EE.UU.-China

Tokio, 27 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó este lunes un 2,46 % y cerró por primera vez por encima de los 50.000 puntos, tras el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la posibilidad de un acuerdo entre las dos potencias.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.212,67 puntos, hasta 50.512,32 enteros, tras establecer además un nuevo máximo intradía de 50.549.60 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 1,7 %, o 55,6 puntos, hasta situarse en 3.325,05 unidades.EFE

