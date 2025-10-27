El Nikkei se dispara un 2,46 % y supera los 50.000 puntos ante posible pacto EE.UU.-China

Tokio, 27 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó este lunes un 2,46 % y cerró por primera vez por encima de los 50.000 puntos, tras el alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la posibilidad de un acuerdo entre las dos potencias.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumó 1.212,67 puntos, hasta 50.512,32 enteros, tras establecer además un nuevo máximo intradía de 50.549.60 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 1,7 %, o 55,6 puntos, hasta situarse en 3.325,05 unidades, también un cierre histórico.

Los inversores reaccionaron con optimismo a la noticia de que las delegaciones de EE.UU. y China alcanzaron la víspera un «acuerdo preliminar» para un pacto comercial tras dos días de negociaciones en Kuala Lumpur.

Además, la posibilidad de una bajada de los tipos de interés en Washington y los buenos niveles de aprobación en Japón del nuevo Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi impulsaron al parqué tokiota, con las empresas tecnológicas entre las más beneficiadas de la sesión.

Los buenos números de la Bolsa, favorecida también por la persistente debilidad del yen frente al dólar, que beneficia a los exportadores, han recibido un impulso tras la victoria de la conservadora Sanae Takaichi en las primarias del partido gobernante de Japón y su posterior nombramiento como primera ministra.

La política, que hizo historia la semana pasada al convertirse en la primera mujer al frente del Gobierno japonés, es partidaria de una política de tipos bajos y gasto público para impulsar el crecimiento de la estancada economía del archipiélago.

La mandataria se reunirá este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un esperado encuentro donde tratará de establecer una buena sintonía y afinar los detalles del criticado acuerdo comercial firmado entre el estadounidense y su predecesor, Shigeru Ishiba. EFE

