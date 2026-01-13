El Nikkei se dispara un 3,46 % a la apertura ante posibilidad de elecciones anticipadas

Tokio, 13 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 3,46 % en la apertura de este martes y superó la barrera de los 53.000 enteros por primera vez en su historia, entre la especulación sobre la posible disolución del Parlamento japonés y la convocatoria de elecciones este mismo mes.

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.701,86, hasta ubicarse en 53.616 enteros. EFE

