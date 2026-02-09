El Nikkei se dispara un 3,89 % y marca un nuevo récord gracias al optimismo por Takaichi

Tokio, 9 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 3,89 % este lunes, cerrando por encima de los 56.000 puntos por primera vez en su historia, gracias al optimismo generado por la arrolladora victoria electoral de la conservadora Sanae Takaichi en las elecciones generales del domingo.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 2.110,26 puntos, hasta 56.363,94 enteros, tras establecer, además, un récord intradía de 57.337,07 puntos.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, creció un 2,29 %, u 84,57 puntos, hasta las 3.783,57 unidades.

La subida de este lunes del Nikkei es la quinta más grande en la historia del indicador en lo que a puntos se refiere, y responde a las expectativas de que la mandataria japonesa aproveche su amplia mayoría parlamentaria para poner en marcha una ambiciosa política de estímulos con el fin de espolear la economía japonesa.

Los sectores tecnológico y de defensa lideraron los avances a lo largo de toda la jornada.

Entre los valores más beneficiados estuvieron las empresas de semiconductores Advantest y Disco, que subieron un 11,52 % y un 9,77 %, respectivamente.

La firma de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA) con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, avanzó un 6,3 %.

En el sector de la defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Indsutries se revalorizó un 3,15 %, mientras que su rival Kawasaki Heavy Indsutries se disparó un 15,73 %.

En la sección principal, 1.252 empresas subieron frente a 293 que bajaron, mientras que 52 cerraron sin cambios.

El volumen de negociación ascendió a 10,46 billones de yenes, (unos 56.381 millones de euros), la mayor cifra jamás registrada. EFE

