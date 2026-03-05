El Nikkei se estabiliza y repunta más de un 4 % pese al conflicto en Oriente Medio

Tokio, 5 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, mostró signos de estabilizarse y repuntaba más de un 4 % en la mañana de este jueves, a pesar del conflicto en Oriente Medio y la preocupación por los precios de la energía, que lo llevó a encadenar tres sesiones seguidas a la baja.

A las 10.00 hora local (01.00 GMT), una hora después del inicio de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 2.278,88 puntos, un 4,2 %, hasta ubicarse en 56.524,42 enteros, después de desplomarse ayer más de un 3,6 %.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía además un 3,77 %, o 136,94 puntos, hasta situarse en 3.770,61 unidades. EFE

