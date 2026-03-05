El Nikkei se estabiliza y repunta más de un 4 % pese al conflicto en Oriente Medio

Tokio, 5 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, mostró signos de estabilización y repuntaba más de un 4 % este jueves, a pesar del conflicto en Oriente Medio y la preocupación por los precios de la energía, que lo llevó a encadenar tres sesiones seguidas a la baja.

A las 10:00 hora local (01:00 GMT), una hora después del inicio de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 2.278,88 puntos, un 4,2 %, hasta ubicarse en 56.524,42 enteros, después de desplomarse ayer más de un 3,6 %.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía además un 3,77 %, o 136,94 puntos, hasta situarse en 3.770,61 unidades.

Con su alza de este jueves, el Nikkei lograba deshacer sus pérdidas del miércoles, aunque en las últimas tres sesiones ha perdido unos 4.600 puntos en total.

Las subidas eran generalizadas entre las principales empresas del país, especialmente las del sector tecnológico, que siguieron a los avances de la sesión previa en Wall Street, y las del financiero.

En semiconductores, Advantest se apreciaba casi un 7 %, Tokyo Electron subía por encima de un 5,5 % y Disco avanzaba casi un 6 %.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, repuntaba además un 5,2 %, y sus rivales SMBC y Mizuho crecían un 5,2 % y casi un 9 %, respectivamente.

En el sector de la defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries sumaba más de un 6,4 %, y la naviera Mitsui O.S.K. Lines se apreciaba algo más de un 2,5 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía algo más de un 2 %, y el referente de la electrónica y los videojuegos Sony subía un 1,6 %. EFE

