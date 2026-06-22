El Nikkei sube casi un 2% superando los 72.000 puntos por primera vez en la apertura

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Tokio, 22 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, aumentaba casi un 2 % este lunes registrando un nuevo máximo histórico por tercer día consecutivo, en medio del anuncio de que EE.UU. e Irán acordaron una hoja de ruta para poner fin al conflicto en un plazo de 60 días.

Casi dos horas después de la apertura, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, crecía un 1,82 %, o 1.296,35 puntos, hasta los 72.546,41 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se elevaba un 1,2 %, o 48,41 puntos, hasta las 4.093,37 unidades.

La subida del parqué tokiota se produce ante el optimismo de un fin del conflicto en Oriente Medio en el transcurso de los próximos dos meses, después del pacto sobre la hoja de ruta de las delegaciones de Washington y Teherán, según un comunicado publicado este lunes por los mediadores, Catar y Pakistán.

La firma del sector de los semiconductores Advantest saltaba un 1,04 %, mientras que el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, hacía lo propio con un incremento del 2,26 %.

El fabricante de vehículos Toyota bajaba un 0,45 %, aunque el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony aumentaba un 0,86 %. EFE

rvb/rrt