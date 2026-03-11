El Nikkei sube casi un 2 % en la apertura mientras retroceden los precios del petróleo

2 minutos

Tokio, 11 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía casi un 2 % en la apertura de este miércoles, en su segundo día consecutivo de ganancias entre una caída de los precios del petróleo por una posible desescalada en Oriente Medio.

Diez minutos después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.071,38 puntos hasta situarse en 55.319,77 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 1,62 % o 59,36 puntos, hasta situarse en 3.723,64 enteros.

El alza este miércoles a la apertura del parqué tokiota sigue al desplome la víspera del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), que cayó casi un 12 % al cierre tras superar los 100 dólares el barril este fin de semana por la guerra en Oriente Medio.

El petróleo brent bajó este martes hasta los 87,80 dólares el barril, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijese que la guerra en Irán está prácticamente «terminada». Siguiendo la tendencia en el mercado bursátil estadounidense el día anterior, la compra de acciones relacionadas con semiconductores se extendieron en la Bolsa de Tokio.

Advantest subía a la apertura un 1,52 % mientras que Tokyo Electron despuntaba un 0,42 %, y Disco hacía lo propio con un 1,46 %. La empresa de robótica e IA Fanuc se valorizaba un 1,54 %.

SoftBank, gigante de la inversión y telecomunicaciones que ha apostado fuerte por la IA, se disparaba un 4,6 %.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía un 1,87 %, y su rival Honda creció un 1,67 %. En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries se valorizaba un 0,37 %, y su rival Kawasaki Heavy Industries un 0,18 %. EFE

