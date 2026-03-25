El Nikkei sube casi un 3 % en la apertura ante prórroga de ataques de Washington a Irán

1 minuto

Seúl, 25 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía casi un 3 % en la apertura de este miércoles, en medio de la prórroga del ultimátum de Washington a Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Unos veinte minutos después del comienzo de la sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, ganaba un 2,80 % o 1.463,53 puntos hasta situarse en 53.715,81 unidades. El Nikkei creció un 1,43 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se incrementaba un 2,33 % o 82,77 puntos, hasta situarse en 3.642,44 enteros.

La subida del parqué tokiota se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un a prórroga de cinco días a los ataques a infraestructura energética de Irán.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, aumentaba alrededor del 3 %, y su rival Honda se elevaba casi un 2 %.

El gigante japonés de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank saltaba aproximadamente un 5 %, mientras el principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, crecía por encima del 3 %. EFE

tko-rvb/rrt