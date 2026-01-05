El Nikkei sube cerca de un 3 % en la media sesión tras la pausa de Año Nuevo

Tokio, 5 ene (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía cerca de un 3 % en el descanso de la media sesión durante el primer día de negociación de 2026, después de una pausa de tres sesiones por Año Nuevo, impulsado por la depreciación del yen, que beneficia a los exportadores.

En el descanso de este lunes, el selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba un 2,82 %, o 1.419,62 puntos, hasta ubicarse en 51.759,1 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 2,13 %, o 72,2 puntos, hasta situarse en 3.481,17 unidades, superando su máximo intradía.

El parqué tokiota se vio beneficiado por una subida la víspera en los valores del sector de los semiconductores en Estados Unidos, y empresas como Advantest y Tokyo Electron se revalorizaban un 6,44 % y un 6,41 %, respectivamente.

La persistente depreciación del yen, que este lunes se cambiaba en el entorno de las 157 unidades por dólar, impulsaba además a las empresas exportadoras, como el gigante automovilístico Toyota, que crecía un 2 %.

Mientras, la expectativa de nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (BoJ) lastraba los precios del bono de deuda japonesa a 10 años, cuyo rendimiento llegó a alcanzar este lunes el 2,125 %, un nivel no visto desde 1999.

El optimismo en la Bolsa tokiota se contagió a otros sectores, y Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, subía un 0,86 %, mientras la popular cadena de tiendas minoristas Muji crecía un 2,37 %.

Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 2,09 % y la empresa de videojuegos Nintendo subía un 0,8 %. EFE

