El Nikkei sube más de un 1,5 % por la debilidad del yen pese a la subida de tipos del BoJ

2 minutos

Tokio, 22 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subía más de un 1,5 % a la apertura de este lunes por la debilidad del yen, que beneficia a los exportadores, a pesar de la subida de tipos del Banco de Japón (BoJ) de la semana pasada.

Pasados los primeros veinte minutos de negociación, el selectivo crecía un 1,61 %, o 794,79 puntos, hasta ubicarse en 50.302 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 0,74 %, o 25,11 puntos, hasta las 3.408,77 unidades.

El parqué tokiota siguió la tendencia al alza de Wall Street y se vio impulsado por la debilidad del yen, que esta mañana se cambiaba en el entorno de los 157,5 por dólar, a pesar de la subida del tipo de interés de referencia el viernes pasado por el BoJ al 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas.

Según el diario económico Nikkei, la depreciación se debe a que los inversores interpretaron las explicaciones del gobernador del banco central, Kazuo Ueda, como demasiado cautas frente a la posibilidad de nuevas subidas.

En una rueda de prensa tras el anuncio del BoJ, Ueda aseguró que los tipos de interés reales en Japón son aún «extremadamente bajos», pero supeditó las futuras decisiones del organismo sobre política monetaria a las condiciones económicas.

Entre las firmas más beneficiadas en la Bolsa de Tokio se encontraba el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), y que en la apertura de este lunes crecía más de un 7,7 %.

Las firmas de semiconductores Advantest y Tokyo Electron subían también, un 2,97 y un 4,94 %, respectivamente.

El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se revalorizaba un 1,67 %, mientras la empresa de mayor capitalización local, el fabricante de automóviles Toyota, crecía un 0,88 %.

La cadena de tiendas minoristas Muji, sin embargo, caía un 1,47 %, mientras el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejaba un 0,85 %.

Además, el rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años continuó subiendo y tocó el 2,040 %, su nivel más alto desde 1999, en un reflejo de la preocupación por la salud fiscal del país, el más endeudado de las grandes economías, ante los ambiciosos planes de gasto del nuevo Gobierno de Sanae Takaichi. EFE

