El Nikkei sube más de un 1 % tras la subida de tipos del BoJ

2 minutos

Tokio, 19 dic (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió más de un 1 % en la segunda mitad de la sesión este viernes, tras la decisión del Banco de Japón (BoJ) de elevar los tipos de interés de referencia al 0,75 %, su nivel más alto en tres décadas.

Una hora después del anuncio, sobre las 13:20 hora local (04:20 GMT), el selectivo crecía un 1,15 %, o 563,11 puntos, hasta ubicarse en 49.564,61 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 0,85 %, o 28,5 puntos, hasta situarse en 3.385,39 unidades.

El parqué tokiota reaccionó con optimismo a la decisión del banco central japonés, que acometió hoy su primera subida de tipos desde enero, en línea con las expectativas de los analistas.

Valores como el gigante de la inversión SoftBank, que la víspera cayó más de un 3,5 % por las dudas en el sector de la IA, por el que el grupo ha apostado fuerte, se revalorizaba este viernes más de un 6,6 %.

Las firmas de semiconductores Tokyo Electron y Advantest crecían también, un 3,27 y un 2,66 %, respectivamente, mientras el fabricante de automóviles Toyota, la empresa de mayor capitalización local, subía un 1,72 %.

El gigante de la electrónica y el entretenimiento Sony, sin embargo, caía un 1,55 %, mientras la matriz de Uniqlo, Fast Retailing, se revalorizaba un leve 0,07 %.

El BoJ optó este viernes por subir los tipos por primera vez desde el pasado enero, señalando que la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses se ha reducido y hay señales de un aumento salarial «constante» el próximo año, según un comunicado.

El aumento de los tipos llega en un contexto de crecimiento de la inflación en Japón. Los precios aumentaron un 3 % el pasado noviembre, al igual que el mes anterior, según datos publicados este viernes por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones, aún lejos del objetivo del 2 % del banco central. EFE

